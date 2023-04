Asso, 35 dosi di cocaina nell'auto: arrestato

Arrestato ad Asso dopo un inseguimento a piedi. In manette è finito un 28enne di origine marocchina ritenuto responsabile di un'intensa attività di spaccio di droga nell'Erbese. L'uomo è stato visto dagli agenti della squadra mobile della questura di Como mentre usciva da uno stabile di Asso insieme a un connazionale. I due sono saliti a bordo di una macchina che più volte era stata segnalata come probabile veicolo usato da spacciatori. Gli agenti hanno deciso quindi di fermare la vettura. I due marocchini hanno fermato l'auto e sono scappati in direzioni diverse. I poliziotti sono riusciti bloccare il 28enne. Nell'auto c'erano due barattoli contenenti 35 dosi di cocaina per un peso complessivo di 38 grammi, 4 grammi di hashish e 4 telefonini usa e getta.

Gli agenti hanno deciso allora di perquisire anche il domicilio del giovane marocchino. Nell'abitazione, situata sempre ad Asso, è stato sorpreso un altro marocchino di 20 risultato irregolare sul territorio italiano. In casa sono stati rinvenuti, inoltre, altri 7 grammi di cocaina. Il 28enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio mentre il 20enne è stato denunciato a piede libero solo per possesso di sostanza stupefacente. Si cerca il complice fuggito a piedi.