Spaccia cocaina: arrestata donna residente in piazza San Rocco a Como

Una donna di 39 anni residente in piazza San Rocco a Como è stata arrestata nella mattina del 17 marzo 2021 dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Como.

I poliziotti stavano da tempo indagando su di lei. Questa mattina si sono appostati in prossimità della rotatoria della piazza e hanno atteso che la donna uscisse di casa per pedinarla. La donna è salita in auto e dopo poca strada ha fatto salire un uomo a bordo ed è quindi ritornata sotto casa. E' salita nel suo appartamento ed è nuovamente scesa con una busta di plastica in mano. A quel punto gli agenti sono intervenuti per fermarla. Nel sacchetto aveva un panetto di sostanza stupefacente che lei stessa ha dichiarato essere cocaina. E' scattata, quindi, anche la perquisizione domiciliare: in casa la polizia ha rinvenuto altra cocaina per un peso complessivo di 3 chilogrammi. La donna è stata arrestata e portata al carcere Bassone di Como.