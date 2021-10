Spaccio nei boschi di Veniano: arrestato con 300 grammi di hashish

Durante un normale servizio di controllo nel comune di Veniano gli uomini della Guardi di Finanza di Olgiate Coasco hanno notato un'auto con a bordo tre persone che si aggirava in modo sospetto. L’autovettura si è fermata vicino a una zona boschiva e il conducente, una volta sceso, si è diretto all’interno del bosco lasciando i suoi accompagnatori ad attenderlo in auto.

I finanzieri hanno intuito che l'uomo stava compiendo attività riconducibile allo spaccio di sostanze stupefacenti, ragione per cui hanno proceduto a effettuare un controllo nei suoi confronti a seguito del quale sono stati trovati due panetti di hashish.

La successiva perquisizione della macchina ha permesso di trovare un ulteriore panetto di hashish e denaro contante in banconote di vario e piccolo taglio, per un valore di 1.465 euro. Il peso complessivo della sostanza stupefacente del tipo hashish sottoposta a sequestro è di 307 grammi.

Il controllo delle altre due persone a bordo dell’autovettura, una di nazionalità italiana e una di nazionalità marocchina, ha consentito di individuare una ulteriore somma di denaro contante pari a 2.200 sempre in banconote di piccolo taglio addosso all'extracomunitario che è risultato essere un disoccupato domiciliato nella provincia di Siracusa.

La perquisizione dell’abitazione di uno degli indagati ha permesso infine di rinvenire materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione per la pesatura dello stesso. La droga e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro, il conducente dell’autovettura è stato tratto in arresto in flagranza di reato e portato al carcere Bassone di Como.