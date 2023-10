Arrestati due uomini che vendevano droga girando nell'Erbese a bordo di una Fiat Sedici

La Fiat Sedici, risultata poi intestata a un prestanome, è stata notata la sera del 20 ottobre a Canzo e ha subito attirato l'attenzione della squadra mobile di Como, attiva in un servizio contro lo spaccio di droga. Gli agenti hanno deciso di osservare il comportamento dei due uomini a bordo e hanno potuto accertare alcune cessioni di sostanze durante tutto il corso della serata.

I poliziotti hanno deciso di intervenire bloccando l’auto per procedere al controllo dei due uomini, che non appena hanno capito la situazione sono velocemente scesi dalla Fiat per fuggire a piedi. Raggiunti dopo una breve fuga sono stati trovati in possesso di 10 dosi preconfezionate di cocaina (peso complessivo grammi 15,26), 1 dose di hashish (peso complessivo lordo 0,52 grammi), 495 euro in contanti e 4 telefoni cellulari utilizzati per l’attività illecita. Portati in Questura i due sono stati arrestati per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e trattenuti in attesa del processo con rito direttissimo. Si tratta di due cittadini marocchini di 25 e 27 anni e irregolari sul territorio.