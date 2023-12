Gli spacciatori "lavorano" a pieno ritmo anche nelle feste di Natale: due arresti nei boschi della droga

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Cermenate, in collaborazione con lo squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno arrestato nei boschi di Bregnano (Como) due cittadini marocchini, senza fissa dimora, di 32 e 27 anni, trovati in possesso di vari tipi di droga in quantità rilevanti. Sono stati sequestrati 30 grammi di eroina, 20 di cocaina e 85 di hashish, oltre che un bilancino, materiale per il confezionamento, 5 telefoni cellulari e ovviamente denaro contante. I due trattenuti presso le camere di sicurezza di Cantù e della stazione di Cermenate saranno giudicati in mattinata con rito direttissimo presso il Tribunale di Como.

Il ladro di superalcolici

E ancora i Carabinieri di Cermenate, hanno denunciato all’A.G. di Como un georgiano di 37 anni, senza fissa dimora che lo scorso 9 novembre 2023, presso il punto vendita Metro di Vertemate (Como) si era appropriato di 16 bottiglie di superalcolici, per un valore di circa 500 euro. L’acquisizione dei filmati di videosorveglianza e la successiva collaborazione fornita dall’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cantù, ha consentito l’identificazione del soggetto grazie alla consultazione dell’applicativo SARI – il sistema automatico di riconoscimento delle immagini - in uso alle Forze dell’Ordine.