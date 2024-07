Blitz nei boschi di Fino Mornasco: arrestati due spacciatori di 22 e 27 anni

I carabinieri di Fino Mornasco, con il supporto dello "Squadrone Cacciatori Puglia", hanno condotto un'importante operazione antidroga in un'area boschiva nei pressi di via Campagnola. L'operazione ha portato all'arresto in flagranza di reato di due giovani di origine marocchina, rispettivamente di 22 e 27 anni, entrambi senza fissa dimora in Italia.

Sequestri significativi

Durante l'intervento, sono stati sequestrati 21,7 grammi di hashish, 39,9 grammi di eroina e 95,9 grammi di cocaina. Inoltre, i militari hanno trovato e confiscato un bilancino di precisione, 1690 euro in contanti e 100 franchi svizzeri. Il "bivacco della droga", è stato geolocalizzato e smantellata, infliggendo alle organizzazioni criminali un danno economico stimato di circa 11.000 euro.

Lotta alla droga

I carabinieri tengono a sottolineare che la campagna di lotta allo spaccio nei boschi proseguirà con la stessa intensità, con l'obiettivo di arrestare ulteriori spacciatori, sequestrare sostanze stupefacenti e beni illeciti, e restituire alla popolazione le vaste aree verdi protette.