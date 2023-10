Arrestato lo spacciatore nei pressi del centro anziani con la cocaina già preconfezionata

Questa mattina, lunedì 9 ottobre, i carabinieri lo hanno trovato nei pressi di un centro anziani durante un controllo del territorio a Alzate Brianza. Il 50enne, italiano e residente nel Comasco, era già conosciuto alle forze dell'ordine perché sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per precedenti reati. L'uomo è stato arrestato perché trovato con addosso con 7,3 grammi di cocaina già preconfezionata, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 170 euro in contanti.