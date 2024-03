Spacca i vetri della sala slot per rubare, ma perde sangue: rintracciato tramite il DNA

Vetrine spaccate e furto nella sala slot di Mariano Comense la notte del 21 febbraio. Da qui sono partite le indagini dei carabinieri di Mariano che si sono concluse con la denuncia in stato di libertà di un albanese di 31 anni pregiudicato. È stato possibile rintracciare il malvivente perché i militari intervenuti avevano repertato delle tracce di sangue sulla scena del crimine, che erano state poi trasmesse ai RIS di Parma per cercare di estrapolare il profilo genetico. C'è stato infatti un riscontro di DNA con una persona che era stata indagata (e arrestata) per un furto.

Le indagini con il DNA

Il DNA rappresenta il più efficace e poderoso strumento in ambito penale per la risoluzione di crimini, soprattutto nei casi, non rari, in cui le indagini di polizia giudiziaria non abbiano consentito di individuare possibili sospettati. In queste circostanze un contributo determinante e spesso risolutivo viene dalla Banca Dati Nazionale del DNA e dal Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA. La Banca Dati Nazionale del DNA italiana è un archivio elettronico centralizzato di profili genetici che contiene i profili genetici “ignoti”, ottenuti dalle analisi del DNA depositato sulle scene del crimine, e i profili genetici “noti”, ottenuti dalle analisi del DNA di campioni biologici prelevati da persone fisiche. I profili genetici “ignoti” e "noti" sono tra loro confrontati per poter individuare eventuali corrispondenze.

Il Laboratorio Centrale alimenta in via esclusiva la bdn-dna con profili genetici "noti", mentre i Reparti Investigazioni Scientifiche (RIS) dei Carabinieri e la Polizia Scientifica, inseriscono in banca dati i profili genetici "ignoti" estrapolati dalle tracce biologiche rilevate sulle scene dei crimini. I profili genetici ottenuti vengono riversati nella banca dati mediante

il Sotfware Codis (Combined DNA Index System).