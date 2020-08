Sorico: le impressionanti immagini e il video dell'incendio

A Sorico oggi, 21 agosto, è andato in fiamme un bungalow in legno. Le fiamme si sarebbero divampate intorno alle ore 10.17 e sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Sondrio, di Como e i carabinieri di Menaggio. La casetta in legno si trovava accanto ad un campeggio e le fiamme si sarebbero poi propagate fino a danneggiare anche alcune strutture del camping. In particolare, come segnalato dai vigili del fuoco, due caravan e due casette in legno, annesse di GPL. Il campeggio è stato subito evacuato e non risultano esserci feriti tra i villeggianti. Due vigili del fuoco, uno di Menaggio e uno di Morgeno, per dei malori sono stati portati all'ospedale di Gravedona per accertamenti. Sono intervenuti nove automezzi e una ventina di vigili del fuoco. L'operazione è tutt'ora in corso.