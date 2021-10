Sorico, 51enne cade nel bosco: portato con l'elisoccorso al Niguarda in gravi condizioni

Erano circa le quattro del pomeriggio di ieri, sabato 16 ottobre quando il 118 è stato chiamato per soccorrere un uomo di 51 a Sorico, mentre stava facendo una camminata in un bosco probabilmente in cerca di castagne.

Secondo le prime infomazioni giunte cadendo accidentalmente avrebbe sbattuto violentemente la testa riportando un serio trauma cranico. Sul posto un'ambulanza del Lariosoccorso di Dongo e l’elisoccorso del 118 da Como. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sono molto gravi.