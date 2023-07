Voleva riavere i soldi indietro dalla prostituta: picchiato un 40enne comasco

Erano circa le 3 della scorsa notte quando un uomo di 40 anni, comasco, si è appartato a Lentate sul Seveso in via Nazionale dei Giovi con una prostituta di 18 anni. Gli accordi presi, secondo quanto è stato possibile ricostruire, erano per una prestazione di 20 minuti a cui l'uomo, un 40enne, avrebbe dovuto corrispondere 50 euro. Trascorso il tempo pattuito la giovane voleva andarsene ma lui, non soddisfatto, insisteva prepotentemente affinchè lei rimanesse. A questo punto è intervenuto un altro uomo in difesa della ragazza che avrebbe preso a pugni e picchiato il 40enne. Sono intervenuti sul posto i carabinieri di Lentate sul Seveso e anche un'ambulanza che ha trasportato l'uomo "insoddisfatto" in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.