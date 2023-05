Arrestato l'uomo che teneva 4 chili di droga nei sacchi in cantina

I sacchi con dentro la droga venivano tenuti in cantina. Quando gli agenti della polizia di Stato di Como sono intervenuti a Solbiate per perquisire un appartamento (dopo aver ricevuto una segnalazione) non hanno trovato nulla ma poi, nella cantina sottostante hanno notato questi sacconi che contenevano droga. Si trattava di 4 kg e 700 grammi di marijuana. L'uomo, un albanese di 47 anni e residente a Solbiate, è stato quindi arrestato e portato al Bassone nella giornata di ieri 17 maggio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.