Il camion perde una maxi tanica di soda caustica: ingresso A9 chiuso a Fino Mornasco

Chiuso l'ingresso dell'autostrada di Fino Mornasco in direzione Milano: a causa di una tanica di soda caustica caduta da un camion sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Como e i colleghi del nucleo NBCR (nucleare, batteriologico, chimico radiologico). La tanica che misura circa un metro cubo e caduta da un camion in transito intorno alle ore 14.30. Inizialmente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno delimitato l'area e impedito l'accesso di altri veicoli per poter procedere alla verifica della pericolosità. Sono poi intervenuti gli specialisti NBCR per la rimozione della grossa tanica.