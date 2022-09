Società che organizza eventi e matrimoni con 5 lavoratori in nero. Sospesa l'attività

Nel corso di un controllo, nei confronti di diverse società che operano nel settore dell’organizzazione di eventi, in particolare matrimoni, i finanzieri della Compagnia di Menaggio, insieme ai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, hanno scoperto una ditta, con sede nel milanese, con tutti i 5 dipendenti, trovati intenti a prestare la propria opera nel Comasco, impiegati in nero, uno dei quali percepiva il reddito di cittadinanza.

Quest'ultimo aveva presentato la domanda di reddito di cittadinanza da parte della propria madre convivente. Questo comporta la revoca del beneficio in questione.

L'attività della ditta è stata sospesa, in quanto, nel giorno dell’intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati. Inoltre, sono state emesse sanzioni amministrative per un totale di oltre 9.000 euro.



L’attività delle Fiamme Gialle s’inquadra in due dei numerosi obiettivi perseguiti dal Corpo: da un lato arginare la diffusione dell’illegalità e dell’abusivismo nel sistema economico, a tutela delle imprese e dei professionisti che operano nella piena e completa osservanza della legge, dall’altro tutelare proprio la parte più debole in un rapporto di lavoro, i lavoratori.L’attività si è conclusa con la segnalazione del lavoratore in nero per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte della madre convivente.