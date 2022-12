Ponte Lambro, si ferisce mentre scala la via ferrata Sass Tavarac: soccorso con l'elicottero

Si è ferito mentre percorreva la via ferrata del Sass Tarac, tra Ponte Lambro e Caslino d'Erba. L'uomo, un amante della montagna e delle arrampicate, si è procurato ferite e lesioni che non gli consentivano di muoversi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco che hanno collaborato con la squadra dell'elisoccorso di Milano. I soccorritori sono riusciti a fatica a liberare l'uomo dalle funi che lo tenevano assicurato alla parete della via ferrata. E' stato messo in barella e recuperato dall'elicottero che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.