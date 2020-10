Si sente male mentre raccoglie castagne: salvato di notte nei boschi di Lezzeno

Intervento nella notte per gli uomini della Stazione del Triangolo Lariano del Soccorso alpino. Un uomo del posto di 74 anni era uscito di casa nel pomeriggio, in cerca di castagne. Il mancato rientro ha fatto scattare l’allarme, intorno alle 21. Sono partite subito le squadre di Canzo e Valmadrera, con una decina di soccorritori. L’uomo, è stato ritrovato un centinaio di metri sotto il Santuario della Madonna dei Ceppi, un’area molto impervia, dove sono già stati effettuati interventi per infortuni anche mortali, anche di recente. L’uomo era a terra per un probabile malore, e presentava segni di ipotermia. Sul posto era presente anche un paramedico del Cnsas, che ha eseguito una prima valutazione. È poi stato messo in sicurezza e portato con la barella fino all’ambulanza. L’intervento è terminato intorno alle 2 di stanotte.

