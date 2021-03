Malato di covid si aggrava: soccorso a Blevio dai vigili del fuoco

Stava male già da qualche giorno ma nelle ultime ore si è aggravato tanto che è stato necessario trasportarlo in ambulanza all'ospedale. Il protagonista di questo intervento di soccorso è stato, suo malgrado, un anziano di Blevio che nella serata del 16 marzo 2021, poco dopo le 19.30, ha richiesto l'intervento del 118. In aiuto al personale sanitario sono giunti anche i vigili del fuoco con l'autoscala. Infatti, il paziente è stato messo su una barella e fatto scendere a terra con il verricello dopo averlo fatto uscire dal balcone. L'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo ha trasportato il pensionato all'ospedale Sant'Anna. Le operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura temporanea della viabilità lungo via Caronti.