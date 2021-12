Cade in bici nel bosco dell'Alpe del Vicerè: 37enne salvato dal Soccorso Alpino

Un uomo di 37 anni che aveva perso l’orientamento nella zona dell’Alpe del Viceré mentre faceva un'escursione in mountain-bike, si è trovato in difficoltà dopo avere intrapreso un sentiero troppo scosceso e impervio. Si è ritrovato in una zona scarsa copertura telefonica. È però riuscito a chiedere aiuto: la centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Dopo avere valutato la situazione, le squadre hanno cominciato la ricerca e in un paio d’ore lo hanno rintracciato. Si trovava in un bosco impervio, circa 200 metri sotto la strada principale. I soccorritori lo hanno raggiunto, imbragato e recuperato per un centinaio di metri con la tecnica del contrappeso. È il terzo intervento di questo tipo, effettuato nelle ultime settimane, nel territorio di competenza della XIX Delegazione Lariana: la raccomandazione è di controllare sempre bene il percorso che si intende compiere prima di partire e di programmare con cura l’itinerario.