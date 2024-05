Intrappolato nell'ascensore panoramico: turista tedesco soccorso a Pognana Lario (video)

Oggi pomeriggio, alle 17.30, ui vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Pognana Lario, in via Matteotti. Sono stati chiamati in azione per recuperare un turista tedesco rimasto bloccato nella cabina dell'ascensore panoramico del centro turistico La Cava.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente è stato causato dal cedimento strutturale dei supporti del motore principale dell'ascensore, lasciando il turista intrappolato. Gli operatori dei vigili del fuoco hanno utilizzato tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) per imbragare l'uomo e procedere al suo recupero in sicurezza. Fortunatamente, il turista non ha subito conseguenze dall'incidente e l'operazione di soccorso si è conclusa con successo.