La soccorrono sul Cornizzolo con l'elicottero, poi l'accompagnano in stazione per tornare a Milano

Si è persa sul monte Cornizzolo e quando ha capito che non sarebbe più riuscita a trovare la strada del ritorno ha lanciato l'allarme. I vigili del fuoco di Como sono intervenuti con l'ausilio dell'elicottero di Malpensa e sono riusciti nel tardo pomeriggio a individuare la giovane. L'escursionista, proveniente dalla provincia di Milano, è stata tratta in salvo. E' stata poi accompagnata dai soccorritori alla stazione ferroviaria di Canzo dove ha potuto prendere il treno per tornare a casa.