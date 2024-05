Smottamento in via per Civiglio: strada chiusa

Alle 23.40 del 15 maggio, la città di Como è stata colpita da due smottamenti che hanno creato disagi e interruzioni alla viabilità. Il primo smottamento ha interessato via per Civiglio, causando la chiusura della strada nel tratto compreso tra via alla Grotta e piazzale Quinto Alpini. Al momento, la via rimane inaccessibile e la chiusura persiste fino a ulteriori comunicazioni dalle autorità competenti.

Un secondo smottamento ha coinvolto la via Ghislanzoni, che è stata chiusa al traffico veicolare. Tuttavia, la strada rimane percorribile a piedi. Per agevolare la mobilità dei cittadini, sono state messe a disposizione delle navette che partiranno da via Libico Maraja dirette verso Piazza del Popolo a partire dalle ore 7 di questa mattina.

La linea 5 dei bus di Asf Autolinee, invece, terminerà la corsa in via per Brunate a causa delle interruzioni causate dagli smottamenti. Di fronte a questa situazione critica, volontari della Protezione civile Como e della Croce rossa, insieme agli agenti della polizia locale, si sono mobilitati durante la notte e anche nella mattinata per presidiare le aree interessate e fornire assistenza alla cittadinanza.