Smottamento ad Argegno: senso unico alternato sulla SP15

Il maltempo ha causato danni a Como e provincia nella giornata di oggi 22 maggio 2024. Ad Argegno si è verificato uno smottamento all'altezza del km 4 lungo la SP15. Non risultano feriti né auto coinvolte. La strada è stata momentaneamente interrotta per permettere l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Successivamente l'arteria viabilistica è stata riaperta a carreggiata ridotta a una corsia con senso unico alternato.