Como, skater violento: danneggia un'auto e aggredisce due vigili. Arrestato

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia locale di Como nel pomeriggio del 9 ottobre 2020. Gli agenti erano intervenuti in via Statale per Lecco dove era stata segnalata una lite tra un'automobilista e un giovane con lo skate. Il ragazzo stava scendendo con la sua tavola dalla strada che porta da Lora al centro città. Per motivi ancora non chiari il giovane ha ingaggiato una lite con un'automobilista. Al culmine della discussione lo skater ha spaccato con il suo casco lo specchietto della macchina dell'automobilista e ha poi proseguito la sua discesa con lo skate. I vigili, dunque, giunti sul posto quando il giovane si era già allontanato si sono messi sulle sue tracce e lo hanno intercettato in via Dante.

Alla vista degli agenti il ragazzo è stato tutt'altro che collaborativo. I vigili lo hanno immobilizzato a fatica e lo hanno arrestato ma durante l'arresto due di loro hanno riportato contusioni giudicate guaribili in 7-8 giorni. Lo skater è stato processato con rito direttissimo e condannato.

