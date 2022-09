Blevio di nuovo sotto il fango, il sindaco: "Accadrà ancora"

Sconfortato, non potrebbe essere altrimenti, ma anche arrabbiato. Il sindaco di Blevio Alberto Trabucchi si trova ad affrontare nuovamente da primo cittadino l'emergenza frane. Questa volta i danni sono stati inferiori rispetto ai precedenti eventi, ma frane e smottamenti sono quasi altrettanto estesi. "E' caduto meno massa di fango e detriti - ha spiegato Trabucchi - ma come estensione siamo quasi ai livelli delle volte precedenti".

La domanda ineludibile è "come è potuto succedere ancora?". Non ha dubbi Trabucchi: "Le opere che servirebbero per mettere in sicurezza il paese ed evitare ancora simili frane non sono state fatte. Probabilmente serviranno anni visti i tempi e la complessità delle procedure. Per non parlare del ritardo dei fondi statali, che non sono ancora arrivati".

Un'altra cosa su cui il sindaco di Blevio sembra avere pochi dubbi è il fatto che quanto accaduto stanotte possa ripetersi. "Avevo già detto a suo tempo - ha voluto precisare Trabucchi - che frane simili si sarebbero ripetute. E sono ancora convinto che per come sono le cose quanto accaduto stanotte accadrà ancora".