Simone Mattarelli, trovato impiccato: spunta un nuovo Dna. La famiglia non ha mai creduto al suicidio

Trovate tracce di Dna appartenenti a un'altra persona sotto le unghie di Simone Mattarelli (segno che potrebbe essersi difeso), oltre a una concentrazione di cocaina nelle urine che non è compatibile con la fase depressivo-maniacale che subentra alcune ore dopo l’assunzione.

Questo è il risultato della perizia tecnica chiesta dalla difesa della famiglia di Simone che non ha mai creduto al suicidio.

Simone Mattarelli, operaio che lavorava a Cantù, aveva 28 anni quando è stato trovato impiccato in circostanze poco chiare, dopo un inseguimento con i carabinieri, in un'azienda di Origgio. La notte tra il 2 e il 3 gennaio 2021 a Lentate sul Seveso (dove abitava) era fuggito a bordo della su Bmw da un posto di blocco per paura che gli fosse ritirata la patente. Una fuga rocambolesca tra le strade della provincia di Como, della Brianza e infine di Varese. Qui si era rifugiato a Origgio in una fabbrica dove è stato trovato senza vita, impiccato con la sua stessa cintura. La famiglia, seguita dall'avvocato Roberta Minotti con la collaborazione della criminologa Roberta Bruzzone, ha sempre chiesto di fare chiarezza sulla circostanza che ha portato alla morte del figlio. Il fascicolo aperto per istigazione al suicidio venne chiuso tre mesi dopo dalla procura di Busto Arsizio per cui non c'erano motivi per pensare al coinvolgimento di terze persone.

Per l'avvocato Minotti erano invece evidenti, come riportato su MonzaToday, "una serie di errori e anomalie nello svolgimento delle indagini condotte dai carabinieri, una serie di errori ed omissioni commessi dal medico legale nominato dal pubblico ministero (quale ad esempio l’omessa segnalazione di una emorragia addominale) e soprattutto l’assenza di tracce di sangue sulla cintura stretta al collo, nonostante Simone perdesse sangue da una mano e avesse il viso sporco di sangue, dato fattuale ed incontrovertibile che fa presupporre che la cintura non fu maneggiata dallo stesso Simone. Diversamente sulla cintura si sarebbero dovute trovare macchie di sangue" ha spiegato ancora il legale della famiglia.

Ora con questi due nuovi elementi verrà chiesta la riapertura del caso.