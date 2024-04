Cosa ha detto il rapper Simba La Rue ai carabinieri prima di essere portato al Bassone

Emergono nuovi particolari sull'arresto del trapper Simba La Rue, avvenuto a Merone (Como) lo scorso giovedì sera. Il 21enne, al secolo Mohamed Lamine Saida, è stato raggiunto dai carabinieri nella sua casa di Merone ed è stato portato nel carcere Bassone di Como. Il cantante si trovava ai domiciliari dove era finito dopo aver violato le misure di sorveglianza speciale. Adesso la misura dei domiciliari è stata aggravata con la detenzione in carcere. Quando i militari sono andati a prenderlo nella casa comasca dove vive con la madre e i fratelli più piccoli, avrebbe detto "Che volete? Quello che voi guadagnate in un mese di stipendio, io me lo fumo in una sera". Quando però ha realizzato che i carabinieri lo stavano portando in carcere sarebbe scoppiato a piangere.

Il motivo dell'arresto

Un mese fa, mentre era sottoposto all'obbligo di dimora, è andato kartodromo di Rozzano con degli amici. Qui, alla guida, ha perso il controllo andandosi a schiantare contro un palo per poi scappare.

Simba, amico dell'altro trapper Baby Gang, è stato condannato a oltre sei anni di cella con rito abbreviato per la sparatoria di Corso Como, che aveva coinvolto proprio l'altro artista meneghino.

La decisione di rimandare Simba ai domiciliari era stata presa nel giorno di Pasqua, ma la notizia era emersa quando gli organizzatori del Tunnel live tour avevano fatto sapere che tutte le date erano state annullate per motivi "indipendenti dalle loro volontà e da quella dell'artista".

Giovedì sera le fasi dell'arresto sono state riprese dallo stesso Simba - che ha postato su Instagram una story - e dai suoi fratelli. "Mi stanno portando via. A presto fam", il messaggio del 21enne.