Dramma in viale Geno a Como: si butta nel lago e non riemerge

Momenti drammatici in viale Geno a Como. Poco prima delle ore 21 del 27 maggio 2022 è stato lanciato l'allarme per un ragazzo che è stato visto buttarsi nel lago senza riemergere. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Como con il nucleo sommozzatori. Dopo alcuni lunghissimi minuti il giovane - che era sprovvisto di documenti - è stato trovato a circa 5 metri di profondità ed è stato recuperato e portato a riva per affidarlo alle cure del 118. I soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione e hanno trasportato il ragazzo all'ospedale in condizioni disperate.