Shock anafilattico per la puntura di un insetto: tragedia sfiorata a Lurate Caccivio

I vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Appiano Gentile e Como sono intervenuti oggi 27 agosto poco dopo le 11 del mattino a Lurate Caccivio in via Olgiate. Qui un uomo a causa della puntura di un insetto ha avuto uno shock anafilattico. L'uomo è stato trovato dai soccorritori sopra l'impalcatura della casa di sua proprietà e i vigili del fuoco per poterlo affidare alle cure dei sanitari del 118, hanno dovuto usare l'autoscala per il recupero con barella e successivo trasporto a terra.