Sventrano l'ufficio postale di Merone con una ruspa per rubare il bancomat: il colpo fallisce

Una banda di malviventi ha devastato l'ufficio postale di via Appiani a Merone per rubare la cassaforte del bancomat nel cuore della notte. I ladri hanno usato una ruspa rubata poco prima da una vicina di ditta di trasporti, ma il colpo è fallito. I residenti della zona svegliati dal fortissimo rumore hanno allertato i carabinieri che sono immediatamente giunti sul posto. I ladri non hanno fatto in tempo a caricare la cassaforte sul furgone che avevano approntato per poi fuggire e l'hanno abbandonata sulla strada. I danni causati all'edificio sono ingenti, come mostrano le foto.