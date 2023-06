La bimba di 3 anni scalza e sola per la strada di notte: salvata dai carabinieri

Un episodio che sta facendo riflettere tutta la Lombardia, specialmente dopo gli ultimi fatti di cronaca che riguardano la piccola Kata, scomparsa da Firenze. Ci troviamo qui in Brianza, alle porte del Comasco, a Seveso per la precisione, meno di 10 chilometri da Mariano Comense. È una storia che va raccontata perché magari, da semplici distrazioni, possono nascere delle tragedie. In questo caso, grazie a un provvidenziale avvistamento, tutto è andato bene.

La bimba sola alle 4 del mattino

La bambina di tre anni camminava da sola, nel pieno della notte. Aveva addosso una canottiera leggera e a piedi nudi girava per la città. Solo intorno alle 4 del mattino i carabinieri di Seregno hanno ricevuto la segnalazione da parte di una residente di Seveso (Altopiano). La donna raccontava che dalla finestra della sua casa le sembrava di aver visto una bimba camminare sola per strada.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente e mentre perlustravano via Prealpi hanno notato la piccola spaesata.

Dopo aver preso a sé la bimba, i militari dell’Arma l’hanno coperta e rassicurata e hanno cominciato a parlarle per sapere cosa ci facesse lì e dove fossero i suoi genitori. Inizialmente spaventata, la bambina, di soli tre anni, si è poi aperta con i due carabinieri fornendo le indicazioni utili per individuare l’abitazione della famiglia che era in una via poco distante da lì.

I militari dell’Arma si sono quindi presentati all’ingresso di casa dove, suonato il campanello, ha aperto la zia della minore che incredula, non si capacitava di come sua nipote potesse essere uscita di casa. Successivamente, da fuori, è poi arrivata anche la madre che ripreso con sé la figlia.

Quella sera la piccola, rimasta in casa con la zia mentre la madre era a Milano (si era presa una serata libera affidando la piccola alla zia), durante la notte era riuscita a aprire la porta di casa (verosimilmente chiusa senza mandate) e, uscita fuori, aveva cominciato a vagare lungo le strade della zona fino al provvidenziale avvistamento della residente.