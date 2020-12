In valigia due costosissimi violini italiani: fermato a Malpensa un viaggiatore giapponese

Ai funzionari doganali e afinanzieri in servizio all’aeroporto di Malpensa ha detto di non trasportare nulla di particolare, ma dal controllo dei bagagli sono spuntati due costosissimi violini di fattura italiana. Oltre ai due strumenti il viaggiatore giapponese nascondeva quattro archetti per violini, il tutto per un valore stimato di oltre 91mila euro. Il giapponese è atterrato a Malpensa dopo uno scalo a Helsinki.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

I violini

nei bagagli l'uomo nascondeva un violino con etichetta “Gaetano Pollastri” datato 1951, un violino con etichetta “Giampaolo Savini” datato 2007, tre archetti per violino timbrati “Paolo Martini Cremona”, un archetto per violino “Victor Francois Fetique”, oltre ad 27.190 euro in contanti.

La perizia sugli strumenti musicali, eseguita dal conservatore del Museo del Violino di Cremona, ha confermato l’autenticità dei violini ed un valore commerciale di circa 55mila euro per il violino “Gateano Pollastri” ed 20mila per il violino “Giampaolo Savini”. Il valore degli archetti è stato inoltre stimato per oltre 16mila Euro. Il passeggero è stato denunciato per contrabbando.