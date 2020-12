Una tonnellata di fuochi d'artificio sequestrata tra Como e Vertemate

Due commercianti cinesi sono stati denunciati per commercio abusivo di prodotti pirotecnici e per violazione delle norme antincendio. La guardia di finanza di Como nel corso di alcuni controlli hanno riscontrato numerose violazioni e irregolarità in due negozi di Como e di Vertemate con Minoprio.

I fuochi d'artificio erano stoccati prevalentemente in modo irregolare poiché si trovavano vicino a prodotti infiammabili come bombolette a gas, accendini o quadri elettrici. Inoltre nei due negozi non erano per nulla seguite le obbligatorie norme antincendio. Alla fine dei controlli le fiamme gialle lariane hanno sequestrato 140mila fuochi d'artificio per il peso complessivo di una tonnellata.

