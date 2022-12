La guardia di finanza sequestra una tonnellata di fuochi d'artificio a Cantù e Novedrate

Con l'approssimarsi del Capodanno le forze dell'ordine prestano particolare attenzione al contrasto e alla prevenzione dei reati come commercio abusivo di fuochi d'artificio o delle violazioni concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ragion per cui la guardia di finanza ha eseguito alcuni controlli in negozi e depositi di giochi pirotecnici. L'attività di controllo e ispezione eseguita insieme ai vigili del fuoco ha portato le fiamme gialle a sequestrare 480 chilogrammi di giochi pirotecnici in un deposito di Cantù (per un totale di 203.927 prodotti pirotecnici) e 618 chilogrammi (6.498 articoli) in un deposito di Novedrate. In entrambi i casi i fuochi d'artificio erano stoccati senza che fossero state adottate le condizioni di sicurezza prescritte dalla normativa in materia. Il titolare italiano dell'attività di Cantù e i titolari cinesi dell'attività di Novedrate sono stati denunciati e dovranno rispondere, a vario titolo, del reato di commercio abusivo di materiale esplodente e di varie violazioni concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro.