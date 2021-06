Scarpe e vestiti di marca "taroccati": ad Arosio l'appartamento del falso

Un vero e proprio bazar del falso quello scoperto dalla Guardia di Finanza di Como in un appartamento di Arosio, dove sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 200 capi d’abbigliamento e accessori tra cui scarpe, giubbotti e cinture con marchio contraffatto delle più note griffe: Nike, Alexander Mcqueen, Louis Vuitton, Gucci, Dolce & Gabbana, Colmar e Napapijri, dal valore di mercato di diverse migliaia di euro.

Nei pressi della Strada Provinciale Novedratese, le fiamme gialle hanno sottoposto a controllo un’autovettura condotta da un soggetto di nazionalità marocchina che trasportava, all’interno del bagagliaio, un carico di calzature “firmate” contraffatte e pronte per essere vendute a prezzi “concorrenziali” sul mercato. I militari, insospettiti dalle modalità di confezionamento e dall’assenza della relativa documentazione fiscale, hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del soggetto extracomunitario, all’interno della quale è stato rinvenuto un vero e proprio “negozio” di capi di abbigliamento contraffatti, stipati in una camera adibita a magazzino, all’interno di buste, armadi, bauli e scatoloni. L’extracomunitario è stato denunciato per i reati di ricettazione e contraffazione.