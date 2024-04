Carenze igieniche in un minimarket comasco: sequestrati prodotti per confezionare gli alimenti

Nel contesto delle operazioni volte a garantire la sicurezza dei consumatori e a contrastare la contraffazione e l'abusivismo commerciale, una squadra di Baschi Verdi ha richiesto l'intervento del personale dell'ATS Insubria per condurre un'ispezione presso un minimarket situato nella provincia di Como. Durante l'ispezione, è emerso che il minimarket non rispettava i requisiti igienici previsti dalle norme europee.

In particolare, sono stati riscontrati 2.465 articoli, tra cui prodotti in plastica, ceramica e vetro destinati al contatto con alimenti, privi di adeguata etichettatura o informazioni che ne certificassero la conformità "MOCA" (Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti). Di conseguenza, le autorità competenti hanno proceduto al sequestro cautelare della merce non conforme.