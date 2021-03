Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: sequestrata la sede dell'università eCampus di Novedrate

la sede dell'università telematica eCampus di Novedrate è stata sequestrata su ordine del giudice del gip del Tribunale di Roma nell'ambito dell'inchiesta "Tutoring" che vede coinvolto il noto gruppo Grandi Scuole attivo nel campo dell'istruzione privata. Bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sono i capi d'accusa che hanno portato all'arresto dell'imprenditore a capo del gruppo , ma non solo.

I finanzieri del Nucleo speciale di Polizia valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato anche un collaboratore dell'imprenditore, ma le persone indagate sono in tutto sei.

Società fallite

Le indagini sarebbero partite dal fallimento di due società del gruppo. Atraverso un complesso meccanismo di scatole cinesi e fiduciarie estere l'imprenditore è riuscito negli anni a eludere il versamento delle imposte per un ammontare di svariati milioni di euro.

L'arresto e il sequestro

I militari della Guardia di Finanza hanno arrestato l'imprenditore (ai domiciliari). Invece per il suo collaboratore, che è risultato depositario dei libri contabili e della gestione finanziaria di alcune società del gruppo, è stato disposto il divieto di esercitare attività d'impresa per un anno.

Inoltre è stato disposto il sequestro preventivo delle quote societarie di un’importante società ancora attiva di alcuni immobili, tra i quali l'eCampus di Novedrate, sede dell’università telematica. Il valore dei beni sequestrati, comprese le disponibilità finanziarie, si aggira intorno ai 28 milioni di euro.