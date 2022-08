Olgiate Comasco, grosso sequestro di droga in un casolare: arrestati due fidanzati

Blitz dei carabinieri di Olgiate Comasco nella mattina del 24 agosto 2022. In un casolare situato nella zona di via Bellini a Olgiate i militari sono intervenuti per perquisire la struttura a seguito di indagini. I carabinieri hanno trovato grosse quantità di sostanze stupefacenti, prevalentemente marijuana ma anche altri tipi di droghe. Una coppia di fidanzati che abitava nel casolare è stata arrestata per essere sottoposta a processo con rito direttissimo nella mattinata seguente, Si ritiene che l'abitazione fosse uno dei punti di riferimento dello spaccio nel territorio olgiatese.