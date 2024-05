Operazione antidroga nei boschi di Bregnano e Fino Mornasco: cosa hanno trovato i carabinieri

Nuovi controlli dei carabinieri, ancora più serrati, nei boschi dello spaccio comaschi. I militari della compagnia di Cantù con i colleghi del NOR, della Tenenza di Mariano Comense e delle nove stazioni carabinieri, in collaborazione con gli Squadroni Carabinieri Cacciatori, hanno eseguito arresti e sequestri di droga, denaro e munizioni.

Bregnano: tre arresti

L'operazione più significativa della settimana è stata condotta dai militari di Cermenate, con il supporto dello "Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia". In un'area boschiva della Frazione Puginate del Comune di Bregnano, in località Catena, sono stati arrestati in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti tre marocchini di 18, 26 e 30 anni, tutti senza fissa dimora in Italia. Il trentenne, inoltre, aveva numerosi precedenti penali. Alla vista dei carabinieri, i tre hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati e perquisiti. In loro possesso sono stati trovati circa 200 grammi di cocaina, eroina e hashish, 300 euro in contanti, diversi cellulari e materiale per il confezionamento e il taglio della droga.

Fino Mornasco: pusher fugge e abbandona proiettili

In un'altra operazione contro lo spaccio di stupefacenti nei boschi, i militari della stazione carabinieri di Fino Mornasco sono intervenuti in un'area boschiva nei pressi di via Campagnola, nota come "Al Rettilineo". Durante l'intervento, uno spacciatore è fuggito alla vista dei militari, abbandonando un marsupio contenente 10 cartucce marca “Cheddite” calibro 12 e 7 cartucce marca “Fiocchi” calibro 12. Questo recupero evidenzia come le organizzazioni criminali siano sempre più pericolose e pronte a difendere le proprie piazze di spaccio con armi di grosso calibro.