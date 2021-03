Non dichiarano i soldi contanti in dogana: sequestrati 51mila euro

Due italiani residenti in Germania sono stati fermati dai militari della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso al valico autostradale di Como-Brogeda mentre cercavano di entrare in Italia. Ai finanzieri i due hanno detto di non avere nulla da dichiarare ma evidentemente non sono stati abbastanza convincenti. Le fiamme gialle insieme ai funzionari dell'Agenzia delle dogane hanno approfondito il controllo. Nei rispettivi bagagli dei due uomini sono stati rinvenuti 53.350 euro e 68.635 euro. I finanzieri e i funzionari doganali hanno provveduto a trattenere sotto sequestro la metà della somma eccedente 10mila euro (il massimo consentito per il trasporto oltre frontiera). Totale della somma sequestrata: circa 51mila euro.