Dichiara solo 300 euro ma ne nasconde 215mila: sequestro di banconote e Rolex alla dogana di Brogeda

Un giovane commerciante cinese è stato fermato alla dogana di Brogeda dagli uomini della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso. Alla domanda di rito su cosa trasportasse, l'uomo, accompagnato dalla fidanzata, ha risposto di avere con sé solo 300 euro in contanti. La realtà dei fatti era ben diversa. I finanzieri hanno perquisito il bagaglio dell'uomo e hanno trovato ben 215mila euro in banconote e due orologi Rolex.

Insieme agli uomini delle Agenzi delle Dogane i miliutari delle Fiamme Gialle hanno provveduto al sequestro della metà del valore eccedente i 10mila euro euro (cifra massima consentita nel passaggio da Italia a Svizzera). Anche i due orologi sono stati trattenuti per ulteriori verifiche. Sono in corso ulteriori approfondimenti per capire se il commerciante cinese, residente nel Milanese, fosse solito a queste operazioni di contrabbando di banconote.

