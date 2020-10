Maxi sequestro di banconote: voleva andare in Svizzera per comprare sigarette di contrabbando

Nell'auto c'era un doppiofondo nel quale aveva nascosto numerose mazzette di banconote di piccolo taglio. Si stava dirigendo verso la Svizzera quando gli uomini della Guardia di Finanza di Como l'hanno intercettato a causa dell'alta velocità con la quale procedeva sulla Pedemontana a Villa Guardia. L'uomo ha mostrato subito evidenti segni di nervosismo. I militari delle fiamme gialle si sono subito insospettiti anche in virtù dei precedetni penali accumulati dall'auomo per rapina, furto e contrabbando di sigarette. L'uomo, 61 anni di origine campana, è stato condotto presso il valico di Brogeda dove i "cacciavitisti" della Guardia di Finanza hanno scoperto il doppiofondo nel quale c'erano 90mila euro e 41mila franchi in contanti. L'uomo ha ammesso che era diretto in Svizzera per aquistare sigarette di contrabbando. L'intera somma è stata sequestrata e l'uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.