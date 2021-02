Sequestrati nel Comasco 20mila prodotti di carnevale non sicuri

Con l'approssimarsi del carnevale la Guardia di Finanza di Como ha sequestrato nella provincia lariana ben 20mila prodotti carnevaleschi privi del marchio CE ("approvazione europea"), quindi ritenuti poco sicuri. L'ultimo sequestro è stato effettuato in un emporio di Montano Lucino dove erano venduti sugli scaffali diversi articoli di carnevale (destinati anche ai minori) privi delle attestazioni di provenienza. Nello stesso negozio le fiamme gialle lariane hanno trovato in vendita anche altri tipi di prodotti, come candele e deodoranti per la casa, sempre privi di marchio CE e di certificazione di provenienza.

Dunque, i finanzieri hanno provveduto al sequestro di tali prodotti e hanno segnalato il commerciante alla Camera di Commercio per la conseguente sanzione, che può andare dai 1.500 ai 10mila euro.