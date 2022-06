Fabbricate in Pakistan ma con la bandiera italiana: sequestrate tute da go-kart per bambini

Due sequestri distinti quelli eseguiti dal personale dall'agenzia delle dogane e dei monopoli di Como. Il primo riguarda una partita di 73 tute sportive, quelle utilizzate per i go-kart e destinate a ragazzi e bambini. Le tute erano decorate con i colori della bandiera italiana ma fabbricate in pakistan: non c'erano etichette a indicare la provenienza dei capi. I prodotti erano ingannevoli e potenzialmente pericolosi.

Il secondo sequestro riguarda invece indicatori/rilevatori di temperatura e di cavi elettrici che arrivavano dal Regno Unito tramite un corriere espresso. Erano stati acquistati da un commerciante di pezzi e ricambi per autoveicoli. Numerose le violazioni riscontrate: il marchio CE era applicato in modalità non indelebile, la dichiarazione di conformità era irregolare e mancavano le informazioni sull’importatore.