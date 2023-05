Inverigo, sequestrato mezzo chilo di droga nei boschi dello spaccio

I carabinieri di Lurago d’Erba hanno tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne straniero, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, incensurato. Il 27enne è stato sorpreso nei pressi di un bivacco in un’area boschiva compresa nei parchi "Pineta - Lura- Valle Lambro”, nel territorio del Comune di Inverigo. Alla vista dei militari il 27enne ha tentato di darsi alla fuga tra la vegetazione dove è stato bloccato dai militari che avevano circondato la zona. In seguito alla perquisizione personale e all’ispezione del bivacco sono stati sequestrati 8,9 grammi di hashish, 3,9 grammi di cocaina, un telefono cellulare, del materiale per il confezionamento e circa 60 euro in contanti. Nel corso di un altro servizio antidroga, sempre i carabinieri luraghesi, nelle stesse zone boschive hanno individuato e smantellato 5 bivacchi, rinvenendo e sequestrando 3.500 euro in contanti, 366 grammi circa di hashish, 164 grammi circa di eroina, 101 circa di cocaina, materiale vario per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Nel corso dei controlli sulle strade che portano alle zone di spaccio, i militari del Nucleo operativo radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 19enne svizzero, poichè alle 3 del mattino è stato controllato sulla SP 41 nel territorio del Comune di Lurago d’Erba alla guida di un’auto di grossa cilindrata con un tasso alcolemico rilevato di 1,10 g/lt. Gli è stata ritirata la patente svizzera.