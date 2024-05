Sequestrati 3.500 prodotti in un maxi emporio nel Comasco: non erano a norma

La guardia di finanza di Como ha sequestrato 3.500 articoli potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. I controlli sono partiti dopo alcune segnalazioni al 117. L'attenzione dei militari della compagnia di Erba si è concentrata quindi su un maxi-emporio di Carugo. Qui sono stati trovati e sequestrati prodotti destinati all’igiene dentale e oggetti di bigiotteria che erano privi delle indicazioni minime richieste dalla legge e delle indicazioni dei materiali impiegati per la loro fabbricazione.

I prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio italiano, devono riportare obbligatoriamente, in lingua italiana sull’etichetta, sul prodotto, sulla confezione o sul foglio informativo, le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto; al nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea; all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente; ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione dove possano essere determinati per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto; alle istruzioni, e alle eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto.

Il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi per violazione degli obblighi di informazione del consumatore e di etichettatura dei prodotti.