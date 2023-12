Sequestrata maxi discarica abusiva: 400 tonnellate di rifiuti con "montagne" alte 10 metri

Una maxi discarica abusiva alle porte del Comasco, in Brianza.

Un’area di 13mila metriquadrati trasformata in una discarica abusiva con montagne di macerie alte fino a 10 metri e 400 tonnellate di rifiuti. La guardia di finanza di Monza, in collaborazione con la polizia provinciale nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto dei reati ambientali, ha sequestrato una vasta area privata. La discarica abusiva, come riportato da MonzaToday, è stata individuata a Carate Brianza, in un’area sottoposta a vincolo strategico provinciale, individuata grazie alla mappatura del territorio effettuata dalle Fiamme Gialle brianzole con la collaborazione della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese che hanno effettuato specifici sorvoli, con elicotteri equipaggiati con tecnologia di ultimissima generazione.

Oltre alle macerie nella zona sono stati rinvenuti anche “rifiuti classificabili come pericolosi” spiegano dal comando provinciale della guardia di finanza di Monza e Brianza tra cui un escavatore in evidente stato di abbandono e coperto dalla fitta vegetazione, batterie al piombo per veicoli e fusti del tipo petroliferi, che sarebbero dovuti essere avviati alle operazioni di smaltimento. “L’attività ha permesso di sottoporre a sequestro – complessivamente – circa 400 tonnellate di rifiuti misti speciali, pericolosi e non, consistenti in materiale ferroso, provenienti da demolizioni industriali ovvero da lavori edili, R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) derivanti da impianti dismessi – strumentazione fuori uso – pneumatici, batterie, ammassi di materiali non ispezionabili e non qualificabili allo stato” si legge nella nota.