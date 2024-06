Senza tetto danneggiano auto in viale Varese: denunciato un clandestino

Nella notte scorsa, una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in viale Varese, vicino alla chiesa dell’Annunciata, dopo una segnalazione riguardante persone che stavano danneggiando veicoli in sosta.

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato solo uno dei vandali, indicato dal testimone che aveva fatto la chiamata. Il giovane, un 25enne tunisino senza fissa dimora, è stato subito fermato e portato in Questura. Qui, è stato identificato come la stessa persona denunciata giovedì scorso per immigrazione clandestina e già destinataria di un decreto di espulsione e un ordine del Questore di lasciare il Paese entro sette giorni.

I poliziotti hanno rintracciato i proprietari delle due auto danneggiate: una con lo specchietto rotto e l'altra con graffi e ammaccature sulla fiancata.

Il tunisino è stato denunciato per danneggiamento in concorso con altre persone, al momento non ancora identificate, e ha ricevuto una sanzione amministrativa per ubriachezza.