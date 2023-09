Sale sul bus senza biglietto, insulta l'autista e aggredisce i poliziotti: arrestato in centro Como

E' salito sull'autobus della linea 7 di Asf Autolinee in via Bertinelli e quando l'autista gli ha chiesto di mostrare il biglietto o l'abbonamento lui si è rifiutato e ha iniziato a inveirgli contro. L’autista ha quindi chiamato il 112 e, pochi istanti dopo, è arrivata una volante della polizia di Stato della questura che ha arrestato, a fatica, il passeggero, un 22enne originario del Ghana. E' accaduto nel pomeriggio di sabato 23 settembre 2023.

. Alla vista degli agenti lo straniero si è alterato ancora di più, rifiutandosi sia di fornire le proprie generalità sia di esibire un documento d'identità. Gli agenti lo hanno allora invitato a salire sull’auto di servizio per essere portato in questura, ma il giovane ghanese ha iniziato a inveire e a minacciare i due poliziotti, poi li ha aggrediti, provocando a uno di loro lesioni guaribili in 7 giorni. Solo l’intervento di un’altra volante dellapPolizia di Stato e di due agenti della polizia locale ha permesso di contenere la furia del giovane che, dopo essere stato fatto salire in auto, è stato arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, e è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.