Il terreno frana sul sentiero di Sort: turista torinese soccorso e portato in ospedale

Erano circa le 16.30 di oggi domenica 26 novembre quando un turista torinese di 69 anni è stato soccorso sul sentiero di Sort, un antico collegamento (oggi una bellissima passeggiata panoramica) fra Rovenna e Moltrasio. L'uomo è caduto a causa di uno smottamento del terreno scivolando per qualche metro e arrivando a ridosso di un cantiere di edile. L'allarme è stato dato da conoscenti che erano con lui. Sul posto il personale della Croce Rossa di Cernobbio che ha recuperato il ferito, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. L'uomo è stato portato in ospedale e le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Il sentiero è interdetto al passaggio delle persone. Un tempo questo percorso era molto frequentato perché conduceva ai mulini che producevano la farina da polenta e presso la frazione di Casarico, punto di arrivo, in passato si trovavano diverse osterie, luogo di ritrovo domenicale.