Scuola di via Brambilla, all'uscita il bambino non trova il monopattino: gliel'hanno rubato

Come tutte le mattine il bambino è arrivato alla scuola elementare di via Brambilla sul suo monopattino accompagnato dalla mamma. E come tutte le mattine ha parcheggiato il monopattino vicno all'ingresso, insieme a quelli degli altri bambini e alle biciclette. Questa volta, però, all'uscita da scuola il bambino (ma anche la mamma) ha avuto una brutta sopresa: il monopattino non c'era più. Qualcuno, infatti, lo ha rubato. Il monopattino rubato è di una nota marca e tra i modelli per bambini è tra i più belli e anche costosi. "Rubare il monopattino a un bambino - commenta la mamma del piccolo - è un gesto inqualificabile. Purtroppo, a quanto ne so, non è il primo furto di questo genere che viene commesso davanti a scuola".